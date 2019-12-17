إعادة الإنتاج بحقل الغاني النفطي بقدرة إنتاجية ستصل لثمانية آلاف برميل يوميا

إعادة الإنتاج بحقل الغاني النفطي بقدرة إنتاجية ستصل لثمانية آلاف برميل يوميا شركة الهروج تعيد الإنتاج بحقل الغاني

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن شركة الهروج للعمليات النفطية تمكنت يوم الإثنين من إعادة إنتاج (حقل الغاني) غرب حوض سرت بمعدل إنتاج يصل إلى 5 آلاف برميل يوميًا كمرحلة أولى.

وأوضحت المؤسسة، أن القدرة الإنتاجية بحقل الغاني ستزيد في الفترة القادمة إلى 8 آلاف برميل في اليوم.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تملك حصة تبلغ 88 بالمئة من شركة الهروج للعمليات نفطية، والتي تقوم بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة، فيما تملك شركة سنكور الكندية حصة 12 بالمئة حسب اتفاقية الابسا النمط الرابع المعتمدة سنة 2008.