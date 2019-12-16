معتبرًا أن مؤتمر برلين فرصة فريدة ..غوتيريش: قرار حظر الأسلحة عن ليبيا يُنتهك

معتبرًا أن مؤتمر برلين فرصة فريدة ..غوتيريش: قرار حظر الأسلحة عن ليبيا يُنتهك غوتيريش: يشدد بضرورة مواصلة المجتمع الدولي الانضمام إلى الأمم المتحدة لحث الجميع على تجنب التصعيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى وضع حد للتصعيد والدعم النشط لجميع الليبيين والجهات الفاعلة الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي.

غوتيريش أكد ، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن مؤتمر برلين فرصة فريدة لجمع كل من لديهم تأثير على الصراع في ليبيا، ومحاولة الحصول على شروط لوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية والحوار الليبي الليبي.

وأضاف أنه من المؤسف أن الحظر المفروض على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يتم انتهاكه من قبل العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بحسب تعبيره.

وتابع أن إيطاليا والولايات المتحدة عبرتا عن قلقهما إزاء وجود قوات خارجية غير نظامية في ليبيا تدعم العمليات العسكرية لقوات الشعب المسلح.

وشدد غوتيريش، على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الانضمام إلى الأمم المتحدة في حث الجميع على تجنب التصعيد، فضلا عن اتخاذ تدابير لوقف تسليم الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية للجانبين في ليبيا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين.