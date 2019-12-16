مشيداً بإعلان مصراتة للنفير .. القماطي: حلفاء حفتر تخلو عنه والأيام القادمة حاسمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال جمعة القماطي، المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي، إن مدينة مصراتة التي وصفها بـ” الصمود” تعلن النفير العام وترسل مزيدًا من القوة العسكرية لحسم ما اعتبرها معركة الدفاع عن طرابلس.

القماطي أضاف ، في تغريدة له، أمس الأحد، أن مصراتة ملتحمة مع بقية قوات حكومة الوفاق، من كل المناطق، متابعا الأيام القادمة حاسمة بإذن الله، خاصة أن “حفتر” يتخبط عسكريًا وسياسيًا، مع مراجعة بعض داعميه لحساباتهم، وتوقعات بأن يتخلوا عنه في مؤتمر برلين .

وكان القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، مشيرًا إلى أن ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت.