مؤكدًا أنه مستعد لإرسال جنودنا لليبيا .. أردوغان : “حفتر” شخصية غير شرعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، شخصية غير شرعية، موضحًا أنه يمتلك كيانًا غير شرعيًا أيضًا، وأنه تم توقيع مذكرتي التفاهم في إطار القانون الدولي.

أردوغان تابع في كلمة متلفزة له أمس الأحد، أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط، مُشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تمت في إطار القانون الدولي، مؤكدًا مُجددًا أنه سيتخذ جميع الخطوات اللازمة إذا تلقى دعوة لإرسال جنوده إلى ليبيا.

وأضاف أن مُذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها، مُعتبرًا أن مذكرة التفاهم الليبية التركية حول مناطق الصلاحية البحرية قلبت وضعًا فرضته معاهدة سيفر.

واختتم أردوغان شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدرو كربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخرًا، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص”.