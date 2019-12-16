ليبيا في المركز  “13” في بطولة العرب للغولف

شارك في البطولة العربية 47 لاعبا يمثلون 13 دولة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

انهى المنتخب الليبي للغولف مشاركته في منافسات البطولة العربية للغولف والتي اختتمت في مدينة مراكش المغربية أمس الأحد  .

وحل المنتخب الليبي في المركز الثامن من بين 13 منتخب عربي مسجلاً 936 ضربة، وتوج المنتخب بالمركز الأول، وجاء المنتخب المصري ثانياً في الترتيب .

وفردياً جاء الليبي محمد ساسي في المركز 26، وحل أحمد ساسي في الترتيب 28، والبهلول الشكشوكي في المركز 34، فيما جاء لطفي هويدي في الترتيب 42 .

هذا وشارك في البطولة العربية 47 لاعبا يمثلون 13 دولة .

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