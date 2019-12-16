قائد حرس المنشآت النفطية: الحقول النفطية تعمل بكفاءتها المعتادة

أخبار ليبيا 24

قال قائد حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الوطني، اللواء ناجي المغربي، إن الحقول النفطية وموانئ الزويتينة والبريقة والسدرة ورأس لانوف والهروج، تعمل بكفاءتها المعتادة وعلى أكمل وجه، موضحًا أنه يتم تصدير النفط منها بشكل منتظم.

المغربي أشار ، في تصريحات لوكالة “العين” الإماراتية، أن سوء الأحوال الجوية أجّل دخول سفينتي شحن فقط لسرعة الرياح خشية اصطدامها بالأرصفة.

يذكر أنه وفق بيانات إحصائية للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط بطرابلس، زادت إيرادات النفط في أكتوبر الماضي، إلى 2.2 مليار دولار، بدلاً من 1.8 مليار في سبتمبر الماضي.

كما أوضحت بيانات المؤسسة أن الإيرادات جاءت من عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وتضخ ليبيا نحو 1.25 مليون برميل يوميا من النفط، ولرفع إنتاج البلاد النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميا يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار.