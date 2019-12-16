غارات جوية جديدة على مواقع عسكرية بمصراتة وطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارات ضد القاعدة الجوية في مصراتة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة .

وكان آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، عميد خالد المحجوب، أشار إلى أن الغارات استهدفت تمركز لمجموعة من سيارات أمام مخزن سلاح تابع للمجلس العسكري مصراتة .

المحجوب تابع أن الجيش الليبي لديه علم بوجود مخازن استراتيجية بمصراته تحوي معدات وأسلحة تركية، قام بتوجيه ضربات دقيقة وموجعة للقضاء على ما تبقى من إمدادات عسكرية لخطوط الجبهات.

وأعلنت الرئاسة في وقت سابق مساء أمس عن استهدفت سلاح الجو لعدة مواقع لتشكيلات الوفاق في محور طريق المطار من خلال ثلاثة ضربات جوية محكمة كغطاء جوي لتسهيل تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس – حسب منشور الرئاسة.

وقالت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة إنها بعد صدور الأوامر أخذت على عاتقها وشرعت في دك أي تجمع للتشكيلات المسلحة داخل مدينة مصراتة التي اعتبرها منشور الرئاسة منطقة عمليات للقاذفات والمقاتلات الأرضية التابعة لسلاح الجو الليبي .