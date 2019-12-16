سنتفق مع مصر مستقبلًا .. المبعوث التركي لليبيا: الاتفاقية البحرية مع الوفاق لصالح كل الدول الحدودية

سنتفق مع مصر مستقبلًا .. المبعوث التركي لليبيا: الاتفاقية البحرية مع الوفاق لصالح كل الدول الحدودية إيشلر : نحن مع الأسف لم نتمكن من توقيع اتفاقية مع مصر في هذا المجال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن اتفاقية تعيين حدود المناطق البحرية الموقعة بين بلاده وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لصالح جميع الدول الحدودية، بما فيها مصر، فيما عدا قبرص الجنوبية، التي لا يعترفون بها، بحسب تعبيره.

إيشلر أضاف ، خلال لقاء مع برنامج “كواليس العاصمة” على القناة السابعة التركية، أن بلاده مستعدة للاتفاق مع جميع الدول، متابعًا: نحن بهذه الاتفاقية أفدنا مصر، ولا تضر بمصالحها في شرق المتوسط .

وتابع “أجرت وزارة الخارجية المصرية تصريحًا في هذا الأمر، ونحن مع الأسف لم نتمكن من توقيع اتفاقية مع مصر في هذا المجال، لكن حتى لو لم نتفق الآن، سنجري معها اتفاقيات رفيعة المستوى مستقبلًا”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.