رئيس غرفة التجارة والصناعة بطبرق: نسعى إلى إقامة معرضٍ للمنتجات المصرية في المدينة الهدف من إقامة المعرض هو تشجيع التجار والشباب الذين يرغبون بشراء وكالات للمنتجات المصرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بطبرق محمد منصور، إن الغرفة تسعي إلى إقامة معرض خاص بالمنتجات المصرية في المدينة خلال الفترة القادمة.

وأوضح منصور لوكالة أخبار ليبيا 24، أن الهدف من وراء إقامة هذا المعرض هو تشجيع التجار والشباب الأعمال الذين يرغبون بشراء وكالة إحدى هذه المنتجات في طبرق.

وأكد منصور، أن الغرفة تسعي من خلال هذه المعارض إلى خلق نوع من التواصل والتبادل التجاريين بين البلدين من خلال دعوة الشركات والمصانع المصرية إلى إقامة معرض لمنتجاتها في طبرق من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة والمجلس التسييري لبلدية طبرق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بطبرق، أن الغرفة تسعى إلى خلق جسور تواصل مع مجموعة من البلدان الأخرى في إطار توفير البيئة الخصبة للقطاع الخاصة وإعطاء المجال لشباب الأعمال لتطوير أعمالهم.

يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة في طبرق كانت قد وقعت بمنتصف شهر نوفمبر الماضي مذكرة تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة الجيزة المصرية.