الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالحوار مع الليبيين لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي ختام أعمال الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا

تونس-العنوان

جددت السفارة الأمريكية، في ليبيا في ختام أعمال الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في تونس، التزام بلادها بالحوار مع جميع الأطراف الليبية للمساعدة في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات والأسباب الأساسية للصراع.

وقالت السفارة، في بيان، إن المناقشات تمثّل خطوة باتجاه بلورة رؤية مشتركة بين الليبيين حول الحاجة إلى مزيد من الشفافية في إدارة المالية العمومية وإصلاح الدعم والاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة. فثروات وموارد ليبيا ينبغي أن تُدار لصالح جميع الليبيين.

وأوضحت، أن المشاركين خلال أعمال الحوار الاقتصادي، تبادلوا معلومات حول وضع موارد ليبيا والمؤسسات الاقتصادية السيادية.

وقالت: “ناقش خبراء فنيون أمريكيون من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الطاقة ووزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي مع نظرائهم الليبيين أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزّز ثقة الشعب الليبي في الشفافية والحوكمة السليمة للمؤسسات الاقتصادية الليبية”.

أضافت، “وناقشت الشركات الدولية المهتمة بالاستثمار في ليبيا أساليب مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي في ليبيا”، مشيرًا إلى أنها تشعر بالارتياح لرؤية الشركاء الليبيين يركزون على إيجاد حلول.

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها للأطراف الليبية المشاركة، بما في كافة المؤسسات الليبية التي تدعم المؤسسة الوطنية للنفط، على انخراطها في المناقشات الفنية، كما أعربت عن امتنانها لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذين انضموا إلى الحوار.

وأكدت أن بالمشاركة الواسعة على مدار اليومين الماضيين، أمكن إحراز تقدّم، مشيرة إلى أنه من خلال الدعم الدولي الذي يشمل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة، يُمكن لليبيين رسم طريق من شأنه أن يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.