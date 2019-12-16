الوفاق تعلن استئناف شركات الطيران رحلاتها من مطار معيتيقة جميع شركات الطيران استأنفت رحلاتها التجارية من مطار معيتيقة دون أي عراقيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن جميع الشركات الوطنية باشرت رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي حسب الجداول المعتمدة لها.

المصلحة أوضحت، في بيان لها، أن شركة البراق استأنفت رحلتها الأولى صباح أمس الأحد، قاصدة مطار تونس قرطاج، في حين أقلعت شركة الأجنحة من مطار معيتيقة الدولي متجهة لمطار اسطنبول، وذلك بعدما تم الإعلان عن استئناف شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية رحلاتها من المطار يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن جميع شركات الطيران الوطنية استأنفت رحلاتها التجارية من مطار معيتيقة الدولي دون أي عراقيل وبكل انسيابية، في حين أن بعض أعمال الصيانة والتحوير، التي لا تعيق العملية التشغيلية لاتزال تحت الإنجاز؛ وتشمل صيانة بعض أجزاء المهبط، وإنشاء موقف للسيارات، ومكاتب شركات الطيران.

واختتمت المصلحة بأنها في انتظار بعض الشحنات تصل من خارج البلاد، والتي تخص توريد منظومات وتجهيزات سيتم تركيبها داخل محطة الركاب.

وكان المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وبحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، تفقدوا الأربعاء الماضي، المطار واطلعوا على ما تم تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز له استعدادًا لاستئناف الرحلات الجوية بشكل جزئي الخميس.