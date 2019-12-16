النصر يستعد لبيدفيست من بوابة إف سي المصري
أخبار ليبيا24- خاص
حقق فريق النصر الفوز وديا على نظيره إف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين ضمن معسكر فريق النصر في القاهرة .
وسجّل أهداف النصر كلا من معتز المهدي وصلاح فكرون خلال المباراة التي تأتي ضمن استعدادات ممثل ليبيا لمواجهة فريق بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في الكونفدرالية في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في جنوب أفريقيا.
و يحتاج النصر لتحقيق الفوز في لقائه للمحافظة على حظوظه في التأهل للدور المقبل حيث حقق حتى الآن نقطة واحدة من مباراتين بتعادله في مباراته الأولى أمام دجوليبا المالي في القاهرة 1-1 وخسر الثانية أمام حوريا كوناكري الغيني 3-0.
ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فيما يتصدر حوريا كوناكري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف باتي دجوليبيا المالي ثانياً ويحتل فريق بيدفيست الجنوب أفريقي المركز الثالث بنقطة واحدة.