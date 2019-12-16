المحجوب يؤكد إصابة “باشاغا” بعد تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراته باشاغا إصيب إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص في محاولة لاغتياله داخل مصراته

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، عميد خالد المحجوب، إن المعلومات الاستخباراتية لوحدات الجيش أكدت تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص، في محاولة لاغتياله داخل مصراته .

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق بعد تعرض موكبه للرماية بالرصاص الحي.

الميليشياوي فتحي باشا اغا مصاب اثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص في محاولة لاغتياله داخل مصراته نقلا عن مصادرنا… Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Sunday, December 15, 2019

وأعلنت المكونات العسكرية والمدنية والسياسية بمدينة مصراتة، عن حالة النفير في المدينة، ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل ما أسموه بـ”معركة الحسم لاستئصال الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب، ورد كيد المتربصين بليبيا الساعين للهيمنة على قرارها وثرواتها”.

وقررت المكونات في بيان لها أمس الأحد، تشكيل غرفة طوارئ بالمدينة تعمل بطاقتها القصوى لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لمعركة الحسم، تتكون من ممثلين عن المجلس البلدي والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومجالس الأعيان ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام.

وصدر هذا البيان عقب اجتماع عقد اليوم بمدينة مصراتة، ضم أعضاء مجلس النواب عن المدينة وقادة عسكريين وسياسيين وأعيان وحكماء مصراتة.