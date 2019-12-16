المجلس الأعلى يشكل لجنة لمتابعة الطعن في حكم محكمة استئناف طرابلس حول قضية أبوسليم

المجلس الأعلى يشكل لجنة لمتابعة الطعن في حكم محكمة استئناف طرابلس حول قضية أبوسليم محكمة استئناف طرابلس تحكم بسقوط الجريمة المسندة إلى المتهمين في قضية أبوسليم نظرا لانقضاء مدة الخصومة

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن تشكيل لجنة تتولى متابعة إجراءات الطعن في حكم الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس حول القضية المتعلقة بسجناء أبوسليم.

وعقد مكتب رئاسة المجلس اليوم الإثنين اجتماعًا مع رؤساء اللجان واللجنة القانونية وبعض القانونيين بالمجلس الأعلى، بمقره في طرابلس، لبحث قرار محكمة استئناف طرابلس الصادر أمس الأحد، الصادر حول القضية رقم 100/2014 المتعلقة بمجزرة سجن أبوسليم.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على صفحته في “فيسبوك”، أن مكتب رئاسة المجلس اتفق خلال اجتماعه على إصدار بيانا يوضح فيه موقفه حول هذه القضية.

وأصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس أمس الأحد، حكما غيابيا وحضوريا يقضي بسقوط الجريمة المسندة إلى المتهمين في قضية أبوسليم، نظرا إلى انقضاء مدة الخصومة، وفق نص منطوق الحكم.

وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 21 جلسة وأجلت الحكم مرات عدة في قضية سجن أبوسليم التي تعود أحداثها إلى عام 1996 عندما أقدم القائمون على السجن المعروف باسم الحادثة على قتل قرابة 1200 سجين.