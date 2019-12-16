الرئاسي يبدي استغرابه من تصريحات السيسي، ويطالب مصر بمراجعة موقفها اتجاه ليبيا الرئاسي يرفض أي تهديد يمس ليبيا، ويأمل في أن يكون لمصر دورا جوهريا يدعم استقرار البلاد

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أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بـ”غياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا”.

وشدد المجلس في بيان له اليوم الإثنين، على أن حكومة الوفاق لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية، مشيرا إلى أنها تتفاهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي.

وعبر المجلس، عن أملها في أن يكون للشقيقة مصر دورا جوهريا يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية المعرف بها دوليا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على العاصمة طرابلس رمز وحد ليبيا واستقرارها، بحسب نص البيان.

ووفقا لما ذكر البيان، فقد دعت حكومة الوفاق الوطني السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطويرها واستمرارها.

وأكد المجلس الرئاسي، على شرعية حكومته ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الوفاق في عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال فعاليات مؤتمر شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ قبل يومين، أن “حكومة الوفاق الوطني غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية لأنها أسيرة للميلشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس”.

وأضاف: “كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا، وأن مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر”.