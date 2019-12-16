إعلان النفير العام ضد الجيش الوطني في كاباو

إعلان النفير العام ضد الجيش الوطني في كاباو مجلسا بلدية وعسكري كاباو يعلنان وقوفهما ضد الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

أعلنت كل من بلدية كاباو والمجلس العسكري كاباو بالجبل الغربي، في بيانات منفردة، وقفهما ضد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة طرابلس والانحياز إلى الجماعات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأعلن المجلس العسكري كاباو، في بيان اليوم الإثنين، حالة النفير العام بالمدينة وضم صوته وإمكانياته إلى ما وصفها بـ “معركة الحسم” و “معركة الوطن” ضد ما اعتبره مشروع “حفتر” وأعوانه وأزلامه الذي يستهدف مبادي ثورة السابع عشر من فبراير.

وقال المجلس العسكري في بيان، “نعلن حالة النفير العام ونضم صوتنا وإمكانياتنا وجهودنا إلى معركة الحسم ومعركة الوطن ضد مشروع حفتر وأعوانه وأزلامه الذي يستهدف مبادي ثورتنا المجيدة”.

من جهتها اتهمت بلدية كاباو الجيش الوطني بقصف كاباو وتعريض حياة المدنيين للخطر، محملة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي مسؤولية سلامة المواطنين، على حد قولها.

وقالت البلدية، في بيان، “نحن ندين ونستنكر ما تعرضت له مدينة كاباو من القصف وتعريض حياة المدنيين للخطر علاوة على ذلك تضاف هذه الجريمة البشعة إلى جرائم مجرم الحرب العميل حفتر”.

وأضافت، “نحمل البعثة الأممية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي سلامة المواطنين، كما نؤكد على وزارة الخارجية رفع دعوة قضائية ضد هذا المجرم وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ جميع التدابير للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المدنيين”.

وشنّت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، نهاية شهر نوفمبر الماضي، غارات على مهبط طيران جنوب كاباو.

وفي بيان آخر، أعلنت بلدية كاباو رفضها لاجتماع عُقد منذ أيام في صبراتة ضم شخصيات من كاباو لمؤازرة الجيش الوطني.

وقالت البلدية، “بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في مدينة صبراتة وتحدث المدعو مختار فرنانة بترحيبه لمجلس اعيان كاباو، عليه فإن المجلس التابع لحكومة الوفاق الشرعية يعلن أنه لم يرسل أي وفود إلى صبراتة التابعة لعملية الكرامة”.