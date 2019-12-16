إعادة فتح أربعة موانئ بمنطقة الهلال النفطي بعد إغلاقها لسوء الأحوال الجوية

إعادة فتح أربعة موانئ بمنطقة الهلال النفطي بعد إغلاقها لسوء الأحوال الجوية رسو ناقلتي غاز ونفط بمينائي الزويتينة والسدرة

أخبار ليبيا24

أُعيد اليوم الإثنين فتح أربعة مرافئ نفطية في شرق ليبيا بعد يوم من إغلاق اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي موانئ الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي الليبي، وفق ما نقله مهندسا موانئ لرويترز.

وأبلغ مهندسا موانئ رويترز أن أربعة مرافئ نفطية قد أعيد فتحها بعد يوم من إغلاق اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقع موانئ الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي الليبي.

وكانت الموانئ ذاتها قد أُغلقت ثم أعيد فتحها الأسبوع الماضي في ظل ظروف مشابهة لكن الإنتاج لم يتأثر.

وقال المهندسان، إن ناقلة رست في ميناء السدرة صباح اليوم الإثنين وسيجري تحميلها بشحنة تبلغ حوالي مليون برميل من النفط الخام في حين دخلت ناقلة غاز ميناء الزويتينة.