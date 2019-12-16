إصابة أحد متطرفي ثوار بنغازي في معارك طرابلس

إصابة أحد متطرفي ثوار بنغازي في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد متطرفي مجلس شورى ثوار بنغازي أيوب ناصر بوختالة وصل إلى مصحة الضياء طرابلس عقب إصابته بشظايا.

وأوضح المصدر أن بوختالة يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة، لافتا إلى أن الإصابة على مستوى الوجه.

وأضاف المصدر أن المتطرف أصيب خلال المواجهات في محور الساعدية في طرابلس مساء أمس الأحد.

وكان أحد العناصر المتطرفة التابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي المدعو فتحي المجبري أصيب السبت نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس مساء الجمعة.

وذكر المصدر في وقت سابق أن المجبري من مواليد التسعينات ومن سكان مدينة بنغازي وأحد منتسبي كتيبة “17 فبراير” ومنها إلى تنظيم أنصار الشريعة 2012.

وأشار المصدر إلى أن المجبري تمكن من الهروب من مدينة بنغازي خلال عام 2016، والتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي.

وأفاد المصدر أن المتطرف انضم إلى مليشيا “319” التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تضم معظم الهاربين من مدن الشرق الليبي.