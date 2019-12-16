أقطاي يُلمّح إلى أن حكومة الوفاق أصبحت تحت وصاية تركيا

أقطاي يُلمّح إلى أن حكومة الوفاق أصبحت تحت وصاية تركيا أقطاي: ليبيا أصبحت مسؤولية تركيا

أخبار ليبيا24

أشارت تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، اليوم الإثنين، إلى أن حكومة الوفاق أصبحت تحت الوصاية التركية بموجب الاتفاق المُبرم بين الرئيس رجب طيب أردوغان وفائز السراج.

وقال، أقطاي، في مداخلة هاتفية على قناة التناصح، “إن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا”.

وأضاف، أن تركيا لا تُعير اهتماما لنظرة الآخرين للاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق، مؤكدًا على أن أنقره تبحث فقط عن مصالحها المُباشرة.

واعتبر أقطاي، “أن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعي للشعب الليبي، أما البقية؛ فلا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة”، وذلك في إشارة إلى كل من مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للجيش الوطني.

وقال مستشار الرئيس التركي، “نحن الآن نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل”، معتبرًا أن كل من يتعامل مع مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المُسير خليفة حفتر، يقترف جريمة.

ويوم 27 أكتوبر 2019 وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق في إسطنبول اتفاق أمني وبحري، لاقى اعتراضًا ليبيا ودوليًا على حد السواء.

وبعد أسبوع من توقيع الاتفاق، لمح أردوغان إلى أن تركيا بإمكانها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق منها ذلك، الأمر الذي أعتبره مجلس النواب والجيش الوطني بمثابة إعلان حرب على ليبيا وتدخلًا في الشؤون الليبية.