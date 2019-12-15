منتخب الصالات يواصل تحضيراته بقيادة الإسبانى خوليو

أخبار ليبيا24- خاص

يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات استعداداته بمعسكره التدريبى بمدينة القنيطرة بالمغرب.

ويسعى الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة الإسبانى “خوليو فيرنانديز ” للوصول بالمنتخب لأقصى جاهزية قبل خوض بطولة أمّم أفريقيا.

وسيتواصل معسكر المنتخب على مدار أسبوعين ، وتحتضن المغرب بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 28 يناير وحتى السابع من فبراير المقبل.

وسيلعب منتخب ليبيا فى المجموعة الأولى إلى جانب المستضيف منتخب المغرب وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية.