منتخب الصالات يواصل تحضيراته بقيادة الإسبانى خوليو
أخبار ليبيا24- خاص
يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات استعداداته بمعسكره التدريبى بمدينة القنيطرة بالمغرب.
ويسعى الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة الإسبانى “خوليو فيرنانديز ” للوصول بالمنتخب لأقصى جاهزية قبل خوض بطولة أمّم أفريقيا.
وسيتواصل معسكر المنتخب على مدار أسبوعين ، وتحتضن المغرب بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 28 يناير وحتى السابع من فبراير المقبل.
وسيلعب منتخب ليبيا فى المجموعة الأولى إلى جانب المستضيف منتخب المغرب وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية.