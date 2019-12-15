مصدر يؤكد رصد “مراسل حربي” لدى تنظيم الإخوان المصري في محور اليرموك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أنه تم رصد مراسل الحربي لدى تنظيم الإخوان المسلمين المصري الجنسية عمر صلاح الدين ويعرف “عمرو” رفقة عناصر قوات الوفاق في المحاور الجنوبية من طرابلس وتحديدًا محور اليرموك.

وأشار المصدر إلى أن صلاح الدين في نهاية العقد الثالث وصل إلى ليبيا عن طريق مدينة ‎مصراتة في أواخر أبريل 2019 ليغطي المعارك ‎طرابلس لصالح تنظيم الإخوان المسلمين.

وأوضح المصدر أن المراسل الإخواني تواجد في ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 وكان يغطي أحداثها لصالح تنظيم الإخوان المسلمين بالوطن العربي.

وأضاف أنه ينشر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” مجريات معارك قوات الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية وخاصة في محور اليرموك – طرابلس بالإضافة مرافقته عناصر قوات الوفاق ونعيه من يقتل منهم.

وأفاد المصدر أنه قام بتعطيل حساباته على منصات التواصل الإجتماعي في محاولة إخفاء نفسة بحكم أنه مطلوب لدى السلطات الأمنية المصرية في قضايا تتعلق بأمن دولة ومن ثم عاد من جديد ليستأنف نشر ما يتم تغطيته في محاور القتال لصالح قوات الوفاق,

ولفت المصدر إلى أن صلاح الدين نشر في وقت سابق من مايو إصابة درعه الواقي بشظية هاون ومقتل 6 عناصر من قوات الوفاق، وأيضا مواساته لأحد العناصر وهي يبكي لرفاق، وتقدمه تعازيه إلى رئيسه الإخواني “محمد مرسي” بعد وفاتة أثناء محاكمته.

وذكر المصدر أن المراسل المصري نشر أيضًا لحظة فراره من محاور القتال بعد أن تقدمت وحدات القوات المسلحة الليبية باتجاه مراصد ومواقع قوات الوفاق في محور اليرموك – طرابلس.