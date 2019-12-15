محذرة باستخدام القوة .. منطقة سبها العسكرية: على التشكيلات المسلحة التي تتجول في المدينة التوقف عن أعمالها

محذرة باستخدام القوة .. منطقة سبها العسكرية: على التشكيلات المسلحة التي تتجول في المدينة التوقف عن أعمالها المنطقة العسكرية : سنضطر لاستعمال القوة مع المجموعات واعتبارها ميليشيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت منطقة سبها العسكرية، ما وصفتها بـ”التشكيلات المسلحة” التي تتجول في المدينة، بالتوقف عن أعمالها ونشاطاتها، موضحة أنها ستتعامل مع هذه التشكيلات بالقوة، حال عدم قيامها بذلك.

منطقة سبها العسكرية حذرت في بيان لها كافة التشكيلات المسلحة التي تتجول في المدينة والتي لاتتبع منطقة سبها العسكرية، وغير مصرح لها بالعمل بأن تتوقف عن أعمالها ونشاطاتها .

وتابعت “إن لم تفعل التشكيلات ذلك، ستضطر المنطقة لاستعمال القوة مع تلك المجموعات، واعتبارها ميليشيات خارجة عن القانون

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