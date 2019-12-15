قُتل أخيه بدرنة واُغتيال الآخر في بنغازي وهُاجر الثالث للتهديد.. “محمد” يروي كيف كانت معاناتهم مع داعش؟ تعرضت لمضايقات وتهديدات لا تحصى ولا تعد من قبل العناصر الأجنبية بداعش من جنسيات سودانية وموريتانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعيش ليبيا منذ ثورة فبراير التي انطلقت عام 2011، أزمة سياسية حادة أدت إلى انقسام سياسي ومؤسستي، وتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انعدام أجهزة الأمن والشرطة، إضافة إلى تأثيرها بشكل سلبي على القطاعين الاقتصادي والتعليمي والجانبين الاجتماعي والإنساني.

وأمدت فترة هذه الأزمة إلى وقتنا الحاضر مما جعل البلاد مطعما للمجموعات الإرهابية والمتطرفين لإقامة دولتهم، وبدأوا في تنفيذ مشروعهم الفاشل، وأصبح الإرهابيين الأجانب يتوافدون إلى ليبيا من كل حدب وصوب لدعم زملائهم المتطرفين بداخل البلاد لإقامة هذا المشروع المرفوض من قبل كافة أطياف الشعب الليبي.

وحاولت العناصر الأجنبية من تنظيم الدولة “داعش” تعزيز من قوة الأعمال الإجرامية للتنظيم في ليبيا لإثارة الرعب والخوف في قلوب الأمنيين من المدنيين لفرض أفكارهم الهدامة وإقامة دولتهم في بعض المدن الليبية من بينها مدينتي بنغازي ودرنة اللاتي شهدتا توافد العدد الأكبر من العناصر الأجنبية لداعش.

وهنا يروي لنا أحد الشباب الذي تعرض للأذى كثيرا من إجرام التنظيم الإرهابي في البلاد المدعوم من قبل عناصر أجنبية، وذلك عندما قتل شقيقه في درنة بـ28 طلقة نارية، واغتيل أخيه الآخر في بنغازي بعبوة لاصقة، وهُجّر هو وأخيه الثالث.

محمد صلاح الصوينعي من مدينة درنة تحدث لوكالة أخبار ليبيا 24 عن شقيقه حمزة (مواليد 1983) الذي كان يعمل بجهاز الحرس البلدي، واغتيال في الأول من يوليو عام 2011، رميا بالرصاص بعدد 28 طلقة أودت بحياته فورا.

وقال محمد: “عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة سمعنا أصوات إطلاق ناري، ولم نكن نتوقع أن هذه الرصاصات اخترقت جسد شقيقي، إلى أن جاءوا جيراننا أبلغونا أن شقيقي حمزة قد استهدفه الإرهابيين بطلق ناري ونقل إلى المستشفى، فتوجهنا سريعا إلى مستشفى الهريش لنجده جثة هامدة واكتفينا بإقامة المأتم”.

ولم ينجو أبناء الصوينعي من أفعال الإرهابيين وكيدهم الإجرامي، حين ما اغتيال شقيقهم من والدتهم إمراجع العريبي في بنغازي بعبوة لاصقة وضعت في سيارته، وأوضح محمد أن شقيقه إمراجع كان يعمل بجهاز البحث الجنائي.

وأضاف محمد في سياق حديثه عن ما تعرضوا له من داعش، أن شقيقه الآخر طلال الذي كان يعمل بجهاز الأمن الداخلي أبلغهم بتلقيه عدة تهديدات من تنظيم داعش بالقتل والاغتيال بتهمة أنه يعمل في الأمن الداخلي الذي يعتبره عناصر التنظيم كفرا ويُجيزون قتل كل من يعمل في إحدى الأجهزة الأمنية.

وتابع محمد بالقول: “هاجر أخي طلال بسبب التهديدات وتعرضت لمضايقات لا تحصى ولا تعد من قبل العناصر الأجنبية في التنظيم من جنسيات سودانية وموريتانية، وذلك حين ما كانوا يتمركزون في بوابة الفتائح شرق مدينة درنة بسبب عمي الذي يعمل طيارا بسلاح الجو وأخي الذي يعمل في جهاز الأمن الداخلي”.

وأشار محمد الصوينعي إلى أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتهديدات من العناصر الأجنبية للتنظيم الإرهابي أثناء توجهه إلى منطقة مرتوبة جنوب درنة حيث تقيم شقيقته وعمه وأثناء عودته منها، وقال محمد: “تعرضت للضرب على يد الإرهابين الأجانب مما دفعني ذلك إلى مغادرة درنة والتوجه نحو مدينة البيضاء للمكوث بها”.

وواصل محمد حديثه عن معانته بسبب الإرهاب بالقول: “بعد إقامتي في البيضاء لقرابة عامين عدت إلى درنة وبدأت أتعاون مع القوات المسلحة للجيش الوطني التي تحاصر المدينة بتزويدهم بالمعلومات عن الإرهابيين الموجودين داخل درنة إلى أن تحررت المدينة من قبضة الإرهاب”، وتعود إلى حياتها الطبيعية ويعيش محمد مع بقية أفراد أسرته الذي نجوا من الإرهاب في أمان وسلام.

ويؤكد ما رواه محمد لأخبار ليبيا 24 أن العناصر الأجنبية من الإرهابيين يلعبون دورا بارزا في الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في ليبيا التي تستهدف كافة الليبيين دون استثناء للقضاء عليهم ويشكلون خطرا كبيرا على حياتهم، لتحقيق مصالحهم وتوطيد أفكارهم المتطرفة وخلق الفوضى في البلاد.

ولكن الليبيون أجمعوا على دحر الإرهابيين بمختلف جنسياتهم وأطيافهم والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه في جميع المدن بسبب أفعالهم وجرائمهم، وهذا ما تحقق بفضل تضحيات شبابها وصبر أهلها المساندة لقوات الجيش الوطني.