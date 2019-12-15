رئيس مجلس النواب يدعو الليبيين للمّ الشّمل والوقوف مع الجيش الوطني والابتعاد عن التخوين والنزعات الجهوية لبناء دولة مدنية

رئيس مجلس النواب يدعو الليبيين للمّ الشّمل والوقوف مع الجيش الوطني والابتعاد عن التخوين والنزعات الجهوية لبناء دولة مدنية عقيلة صالح: مجلس النواب سيُشكل حكومة وحدة وطنية فور تحرير العاصمة

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وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيلة صالح ” مساء اليوم الأحد خطابًا إلى الشعب الليبي وأهالي طرابلس على وجه الخصوص، داعيًا من خلالها الجميع للوقوف مع الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للم الشمل والابتعاد عن التخوين والنزعات الجهوية من أجل بناء دولة مدنية متحضرة.

وقال المستشار عقيلة صالح، “أدعوكم للوقوف مع القوات المسلحة التي لا تسعى إلا لفرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والمقدرات، وقدمت تضحيات بالأرواح الغالية لمنحكم حرية تنشدونها اغتصبت منكم بأيدي المنحرفين والضالين واتباع الأجندات الخارجية وسماسرة الوطن”.

وأضاف، “لا لتصفية الحسابات، لا للغة التخوين وخطاب الكراهية والنزعات الجهوية، حان الوقت للم الشمل لأجل بناء دولة مدنية متحضرة دولة الدستور والمؤسسات وسيادة القانون دولة العدل والمساواة”.

وواصل رئيس مجلس النواب، “لا تستمعوا للشائعات، ولا يظلكم إعلام العملاء والمنافقين، ولا تسمحوا بأي تدخل أجنبي في شؤونكم، ليبيا وطن لكم يتسع للجميع خالٍ من الإرهاب والعنف”.

وقال، “أهلنا في ليبيا، فور إكمال القوات المسلحة لمهامها في تطهير العاصمة وفرض الأمن، سُيباشر مجلس النواب تشكيل حكومة وطنية ممثلة في الأقاليم الثلاث، قادرة على حل جميع الأزمات وستكون من أولياتها توحيد مؤسسات الدولة وإيجاد معالجات عاجلة لمشكلة اختفاء السيولة المالية والحد من ارتفاع السلع التموينية وتوفير الخدمات الصحية”.

وأضاف، “سيباشر مجلس النواب إلى عقد ورعاية المصالحة الوطنية وتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري والمفكرين والمثقفين لصياغة دستور للبلاد في فترة وجيزة، بعيدًا عن أي توجهات سياسية أو فكرية تخص جماعات بعينيها، وفي أقرب وقت ممكن من مباشرة حكومة الوحدة الوطنية لعملها بالعاصمة المحررة -بعون الله- طرابلس، دستور يُلبي رغباتكم وطموحاتكم ويضمن لكم وللأجيال القادمة الحرية والكرامة، يُشرع بعدها في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، تعبرون من خلالها عن إرادتكم الحرة بإشراف دولي”.

وتابع رئيس مجلس النواب، يقول: “أدعوكم لبناء جسور الثقة فيما بينكم والابتعاد عن نزعات الانتقام والإقصاء والتهميش والمشاركة الفاعلة في بناء دولة ليبيا”.

ووجه المستشار عقيلة صالح كلمة إلى المجتمع الدولي، قائلًا: “كما أدعو الدول الشقيقة والصديقة لمساندة الشعب الليبي ومجلس النواب والقوات المسلحة الليبية مساندة سيكون لها الأثر الطيب في أذهان الليبيين جيلًا بعد جيل”.

وأضاف، “أدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجماعة الدول العربية والبرلمان العربي والمنظمات الدولية إلى تفهم حقيقة الأوضاع في ليبيا وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية والوقوف إلى شعب ينشد السلام والاستقرار والرخاء كغيره من شعوب العالم”.