خلال لقاءه السراج في الدوحة..وزير الخارجية القطري يعلن رفضه “العدوان” على طرابلس

خلال لقاءه السراج في الدوحة..وزير الخارجية القطري يعلن رفضه “العدوان” على طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفضه لما وصفه بالعدوان على العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد آل ثاني خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج أمس السبت في مقر إقامته في الدوحة دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني “الشرعية”.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، بما يخدم مصالح البلدين.