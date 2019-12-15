المنصوري يعلن سيطرة واحدت الجيش على مواقع جديدة بمحور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر محور عين زاره بقوات الجيش الوطني، اللواء فوزي المنصوري، إن واحدت الجيش سيطرت على مواقع جديدة، مع تقهقرت مليشيا ثوار طرابلس، تاركة خلفها بعض الآليات والأسلحة.

المنصوري تحفظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن ذكر أماكن التقدمات؛ حفاظا على سلامة الجنود حتى تنتهي عملية تأمينها بالكامل .

وكان خليفة حفتر، أعلن الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

من جهته، قال آمر منطقة الزاوية العسكرية بقوات الجيش اللواء محمد الطحيش، إن “قوات الجيش أحكمت قبضتها على جميع محاور طرابلس”، معلنًا عن أخبار مفرحة ستظهر للشعب الليبي خلال الأيام القادمة.

الطحيش أضاف “هذا الإعلان كنا نتظره بفارغ الصبر، فالعسكريون الليبيون في جميع المناطق جاهزون منذ فترة وعلى درجة عالية من الاستعداد لتنفيذ أوامر الموت التي تصدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لانتشال العاصمة طرابلس من الإرهاب”.

وتابع: “العمليات العسكرية الدائرة الآن في مرحلة تمهيد الطريق أمام التحرك الشامل للقوات البرية بدعم من سلاح الجو، وهناك تنسيق مستمر بين القوات البرية والجوية والقوات البحرية للانقضاض على المليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس”.