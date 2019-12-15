السيسي: حكومة الوفاق أسيرةً للمليشيات.. وامتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا مصر تقول إنها امتنعت عن التدخل بشكل مباشر بليبيا رغم أن وضعها يهدد أمنها القومي

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رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا “أسيرة لميلشيات” بطرابلس، مؤكدا أن بلاده امتنعت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي، وفق قوله.

وقال السيسي في لقاء ضمن فعاليات مؤتمر شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ: إن “الحكومة الليبية غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية لأنها أسيرة للميلشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس”، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد.

وأضاف السيسي، “كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا، وأن مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر”.

وكان الرئيس المصري قد كشف خلال المؤتمر الأول لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في إفريقيا الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية خلال أشهر، مشيرًا إلى أن التوصل لحل تلك الأزمة سيقضي على إحدى بؤر الإرهاب.

وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما حادا بين فصائل عسكرية وسياسية، حيث يدور صراعا بين حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج وقوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر، بهدف السيطرة على العاصمة.

وتسيطر قوات الجيش على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك على مشارف العاصمة طرابلس.