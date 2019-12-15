الثني: إعادة الإعمار تتطلب حكومة مركزية قوية لديها مليارات

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم السبت، إن إعادة الإعمار كلمة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة المؤقتة تعمل الآن على إعادة الاستقرار.

الثني أضاف، في لقاء له عبر الفضائية الليبية “هناك فرق كبير بين إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار، فإعادة الإعمار تحتاج إلى حكومة مركزية قوية لديها المليارات حتى تستطيع إعادة إعمار شيئ مُدمر، والحكومة المؤقتة لا تملك هذه المليارات في هذه الظروف .

وتابع رئيس الحكومة المؤقتة “نحن نسعى لإعادة الاستقرار بمعنى حل المختنقات الأساسية التي تعيد الحياة الطبيعية، مثل حل مشكلة مختنقات المياة، والكهرباء، وتسيير المدارس، وعمل صيانة للمستوصفات وما إلى ذلك، وتسيير بعض الطرق التي تعرضت للتدمير لكي تعود الحياه، فالأمر مثما يرمم الشخص منزله .