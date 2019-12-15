الإخواني “أحمد منصور” : قبول الوفاق بإرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا سيدفع “حفتر” للهروب أو تسليم نفسه منصور : يبدو أن حكومة الوفاق ستطلب من أردوغان إرسال الجنود قريبًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى الإعلامي المصري التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أحمد منصور، أن طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، من تركيا إرسال جنودها إلى ليبيا، سيدفع بــ”خليفة حفتر” إلى الهروب أو تسليم نفسه.

منصور قال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إعلان الرئيس أردوغان، استعداد تركيا لإرسال جنود إلى ليبيا بكامل الأسلحة والعتاد لدعم الحكومة الشرعية :الوفاق” ضد خليفة حفتر، إذا طلبت حكومة السراج ذلك، يبدو أن هذ الأمر سيحدث.

بعد إعلان الرئيس ##اردوغان @rterdogan_ar استعداد تركيا لإرسال جنود الى #ليبيا بكامل الأسلحة والعتاد لدعم الحكومة الشرعية ضد مجرم الحرب خليفة حفتر اذاطلبت حكومة #السراج ذلك يبدوا أن هذ الأمر سيحدث وحينها سيهرب حفتر أو يسلم نفسه كما فعل فى حرب تشاد بعدما تسبب فى هزيمة قواته ومقتلها https://t.co/nBH44xTkMF — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 14, 2019

وتابع حينها سيهرب حفتر أو يسلم نفسه كما فعل فى حرب تشاد بعدما تسبب في هزيمة قواته ومقتلها .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر .