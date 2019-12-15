الإخواني “أحمد منصور” : قبول الوفاق بإرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا سيدفع “حفتر” للهروب أو تسليم نفسه

منصور : يبدو أن حكومة الوفاق ستطلب من أردوغان إرسال الجنود قريبًا

6

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى الإعلامي المصري التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أحمد منصور، أن طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، من تركيا إرسال جنودها إلى ليبيا، سيدفع بــ”خليفة حفتر” إلى الهروب أو تسليم نفسه.

منصور قال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إعلان الرئيس أردوغان، استعداد تركيا لإرسال جنود إلى ليبيا بكامل الأسلحة والعتاد لدعم الحكومة الشرعية :الوفاق” ضد خليفة حفتر، إذا طلبت حكومة السراج ذلك، يبدو أن هذ الأمر سيحدث.

وتابع حينها سيهرب حفتر أو يسلم نفسه كما فعل فى حرب تشاد بعدما تسبب في هزيمة قواته ومقتلها .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر .

 

 

 

المزيد من الأخبار

تعليق العمل بالسفارة الليبية بالقاهرة حتى إشعار آخر

الشاطر: الأوربيون يتجاهلون جرائم “حفتر” لحمايته من العقاب

السفير الأمريكي باليونان: التحليل القانوني الأمريكي لاتفاقية أردوغان والسراج سيكون…

مجلس الصوفية يدين دعوات هدم مقام الصحابي رويفع بالبيضاء

المزيد

تعليق العمل بالسفارة الليبية بالقاهرة حتى إشعار آخر

الشاطر: الأوربيون يتجاهلون جرائم “حفتر” لحمايته…

السفير الأمريكي باليونان: التحليل القانوني الأمريكي لاتفاقية…