أحدهم متهم في قضية نصب..أمن الكفرة تضبط سودانيين مطلوبين في قضايا

أحدهم متهم في قضية نصب..أمن الكفرة تضبط سودانيين مطلوبين في قضايا

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن الكفرة أنه تم أمس السبت تسليم عدد 2 من الجنسية السودانية مطلوبين في قضايا بمدينة إجدابيا.

وأكد المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل أن عملية القبض جاءت بعد ورود برقيه لمديرية أمن الكفرة تفيد بضبطهم.

وأشار خليل إلى أنه تم ضبطهم بعد التحري عليهم ومعرفة تواجدهم بمدينة الكفرة تمهيدًا لهروبهم إلى بلدهم.

وأوضح المتحدث باسم المديرية أن أحد المتهمين متهم في قضية نصب واحتيال بقيمة 70 ألف دينار ليبي تم ضبطه من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي الكفرة.

وأضاف خليل أن المتهم الآخر مطلوب في قضايا أخرى تم ضبطه من قبل وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة معهُ معدات تستعمل في تحضير السحر والشعوذة.

وأشار المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الكتيبة 166 مشاة وذلك من أجل نقلهم إلى مدينة إجدابيا.