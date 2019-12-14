نجل الغرياني: لا عذر للوفاق في التأخير لتفعيل التحالف العسكري التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال سهيل الغرياني مدير عام قناة “التناصح” – التابعة للجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي – إن “التباطؤ في التفاعل الإيجابي مع عرض الحكومة التركية للتحالف العسكري التام مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا هو في عنق المسؤولين”.

نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني أضاف، اليوم السبت، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا عذر لحكومة الوفاق بعد اليوم في التأخير، وأرواح الشباب في أعناقهم، فتحالف الدول المعتدية بجنودها وسلاحها لا يُرد إلا بتحالف حقيقي مثله في الجند والعتاد.. هكذا كانت حروب التاريخ فلا تكابروا”.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ووصف مجلس النواب بطبرق، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، في بيان، إن النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام .