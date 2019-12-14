معركة تحرير طرابلس.. الجيش يتقدم وسط تقهقر قوات الوفاق

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حققت وحدات الجيش الوطني اليوم السبت مزيدا من التقدمات في عدة محاور جنوبي طرابلس، مواصلة الزحف إلى قلب العاصمة بعد تلقيها الأوامر من قبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وقالت الكتيبة 111 مشاة التابعة للجيش الوطني، إنها أعادت شن ضرباتها القوية لقوات الموفاق، مع التقدم في محور الكازيرما.

وأضافت الكتيبة، أن قوات الجيش الوطني سحقت قوات الوفاق وأحرزت تقدمًا كبيرًا في محور وادي الربيع وأيضا، باتجاه مثلث الكهرباء معسكر النعام.

وأكدت الكتيبة، أن وحدات الجيش غنمت بعض العربات المسلحة والمصفحة التي تركتها قوات الوفاق خلفها عقب فرارها.

ونشرت الكتيبة صوراً لآليات مسلحة تابعة لـ “كتيبة 24” التابعة لعمليات “بركان الغضب” بعد أن تركها مسلحو الوفاق في عين زارة هروبهم.

وقال المتحدث باسم اللواء 73 مشاة، إن ضربات الجيش الوطني أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد بقوات الوفاق، وذلك في هجوم ليلي في طريق الاصفاح وكوبري الزهرة.

وذكر الخرطوش، أن قوة الاقتحام التابعة للواء 73 مشاة نفذت مهاما ليلية في منطقة الاصفاح، ونجحت في خطواتها الأولى.