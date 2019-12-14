مشاركة ليبية في بطولة العرب لرفع الأثقال

أخبار ليبيا24- خاص

يشارك المنتخب الليبي لرفع الأثقال للمشاركة في البطولة العربية للعبة التي انطلق في الاْردن أمس الجمعة.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الشلي :”إن المشاركة الليبية برياضيين اثنين هم عبد الله بوشيحة في وزن 61 و إسلام عبد الباسط في وزن 73″.

وأضاف الشلي لـ”أخبار ليبيا24″ يترأس البعثة سعيد محمد حامد ويشرف على تدريب المنتخب المدرب الوطني عبد الله المالكي.

وتابع رئيس الاتحاد يشارك في البطولة 3 حكام دوليين من ليبيا وهم ميلاد عقيلة ويونس المنستيري ونجوى البرعصي وستكون هناك مشاركة شرفيه للأستاذ الصديق المصراتي كضيف شرف للبطولة.

وأوفد الاتحاد الليبي أسامة قناو لحضور انتخابات الاتحاد العربي لرفع الأثقال ويشارك في البطولة إلى جانب ليبيا منتخبات الكويت والسودان وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والدولة المنظمة الأردن.

وتشهد البطولة 6 منافسات موزعة على الذكور والإناث وهي الشباب تحت 17 عامًا والناشئين تحت 20 عامًا وكبار حيث ستقام المنافسات في قاعة اللجنة البارالمبية الأردنية.