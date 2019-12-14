مؤسسة النفط تعلن إضافة 2500 برميل لإنتاج حقل أبوالطفل اليومي

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تشغيل البئر الجديد (ك ك 6) بمنطقة التعاقد (أ) التابعة لحقل أبو الطفل النفطي ووضعه على منظومة الإنتاج.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أن هذا البئر سيضيف حوالي 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليته للنفط والغاز، مشيرة إلى أن تشغيل هذا البئر جرى بعد الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب (ك ك).

وأوضحت المؤسسة، أنه جرى تركيب وتوصيل خطين للإنتاج وإجراء الاختبار للآبار (ك ك 1, ك)، و(ك ك 4)، و(ذ ذ 1)، والبئر الجديد (ك ك 6)، إضافة إلى تجهيز وصلات الآبار المستقبلية (ك ك 7)، و(ك ك 8) بالمحطة، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أنه من المستهدف حفر هذه الآبار وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير “Field Development Plan” من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، عن شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل والإدارات المختصة بالمؤسسة ونظرائهم بشركة مليته للنفط والغاز وجميع من ساهم في هذا العمل بالشركة، على ما يبذلونه من جهد في سبيل المحافظة على زيادة القدرة الإنتاجية وتأدية مهامهم على أكمل وجه.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن موافقتها على استحواذ شركة “توتال” الفرنسية على حصّة شركة “ماراثون أويل ليبيا” المحدودة، والتي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة.