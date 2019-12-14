لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا .. السراج يلتقي وزير الخارجية القطري على هامش منتدى الدوحة قطر ترفض العدوان على طرابلس وتجدد دعمها لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بمقر إقامته بالدوحة، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة؛ وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السراج جدد، للوزير القطري خلال اللقاء الذي تم على هامش “منتدى الدوحة”، مساء اليوم السبت، رفض قطر لما وصفه بـ”العدوان” على طرابلس، ودعمها لحكومة الوفاق.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، بما يخدم مصالح البلدين.

يشار إلى أن القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر،قد أعلن في الرابع من أبريل إنطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.