في الدوحة..السراج يبحث تنفيذ مذكرتي التفاهم مع وزير الخارجية التركي

في الدوحة..السراج يبحث تنفيذ مذكرتي التفاهم مع وزير الخارجية التركي

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين حول التعاون الأمني.

واستعرض السراج خلال اللقاء على هامش مشاركته في “منتدى الدوحة بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا الجهود الدولية لحل الازمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي في إسطنبول، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.