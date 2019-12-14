خارجية المؤقتة تدعو السفارات والبعثات للانحياز للشرعية والحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا24

دعت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة كافة السفارات و القنصليات و البعثات والمندوبيات الليبية بالخارج للانحياز إلى الشرعية و إلى الحكومة الليبية المؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لا حياد في معركة الوطن و محاربة الإرهاب ونهاية المليشيات فإما الدولة المدنية الديمقراطية و إما الفوضى و المليشيات و الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية السفارات و القنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج الانحياز إلى القوات المسلحة وأن يعلنوا ذلك بشكل واضح و أمام العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة تزحف نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب و المليشيات لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن منها.