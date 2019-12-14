خارجية المؤقتة تدعو السفارات والبعثات للانحياز للشرعية والحكومة المؤقتة

50

أخبار ليبيا24

دعت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة كافة السفارات و القنصليات و البعثات والمندوبيات الليبية بالخارج للانحياز إلى الشرعية و إلى الحكومة الليبية المؤقتة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لا حياد في معركة الوطن و محاربة الإرهاب ونهاية المليشيات فإما الدولة المدنية الديمقراطية و إما الفوضى و المليشيات و الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية السفارات و القنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج الانحياز إلى القوات المسلحة وأن يعلنوا ذلك بشكل واضح و أمام العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة تزحف نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب و المليشيات لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن منها.

المزيد من الأخبار

وزير خارجية تركيا: حكومة الوفاق لم تطلب إرسال جنود إلى طربلس حتى الآن

استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس غدا الأحد

البريقة تعلن إصابة خزان ديزل بطرابلس

في الدوحة..السراج يبحث تنفيذ مذكرتي التفاهم مع وزير الخارجية التركي

المزيد

وزير خارجية تركيا: حكومة الوفاق لم تطلب إرسال جنود إلى طربلس…

استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس غدا الأحد

البريقة تعلن إصابة خزان ديزل بطرابلس