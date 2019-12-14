السراج يبحث مع سيناتور أمريكي بالدوحة مشروع قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا”

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز لسراج، مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا” الذي يدرسه الكونغرس لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا.

وجرت هذه المباحثات بين السراج وغراهام اليوم السبت، على هامش مشاركة الطرفين في “منتدى الدوحة” في قطر؛ لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة، والدور الذي تلعبه التدخلات الخارجية السلبية في تفاقم الأزمة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي، أن المشروع يتضمن عددا من المحاور الرئيسية من بينها اتخاذ إجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون الاستقرار في ليبيا، والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتواطئين فيها إضافة لدعم الحكم الديمقراطي والانتخابات.