الخرطوش:قوات الوفاق تلقت خسائر كبيرة في طريق لاصفاح وكوبري الزهرة

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أخبار ليبيا24

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم السبت أن قوات الوفاق تلقت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في هجوم ليلة أمس الجمعة في طريق لاصفاح وكوبري الزهرة.

وأضاف الخرطوش أن قوات الوفاق تتعمد في الاستمرار في القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة خلف خطوط القوات المسلحة لترويع المواطنين.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء تنجح في خطواتها الأولى من خلال مهام ليلية في منطقة لاصفاح.

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