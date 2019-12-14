استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس غدا الأحد

استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس غدا الأحد الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس توقفت منذ سبتمبر الماضي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم السبت، عن عودة الرحلات الجوية بين مطار بنينا في بنغازي ومطار معيتيقة الدولي بطرابلس عبر طيران شركة البراق اعتبارا من يوم غد الأحد.

بدورها أكدت شركة طيران البراق عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم، بدء طيران الشركة رحلاتها بين معيتيقة وبنينا غدا الأحد، مشيرة إلى توفر حجز تذاكر من هذا اليوم.

وكانت الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس قد توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بعد إغلاق مطار معيتيقة في مطلع سبتمبر الماضي بسبب الاشتباكات المسلحة في طرابلس، إلى أن عاد مطار معيتيقة للعمل مجددا الخميس الماضي.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق الوطني خلفت مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين.