155 مشاة تسيطر على جامع الفطرة والمدرسة في محور عين زارة

أخبار ليبيا24ـ

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الجمعة، أن وحدات الكتيبة تمكنت من السيطرة على جامع الفطرة والمدرسة من قبل العمليات بمحور عين زارة.

وأشارت الكتيبة إلى أن الوحدات العسكرية، تمكنت من السيطرة على نقاط مهمة في محور عين زارة، حيث تتقدم من ثلاثة محاور.

وأوضحت الكتيبة 155 مشاة، أنه تم استهداف تجمع آليات في محيط مثلث طريق الأبيار و تقهقر العدو تجاه النادي الدبلوماسي و لازالت التقدمات مستمرة.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، كان أعلن أمس الخميس ساعة الصفر لكافة الوحدات العسكرية؛ للتقدم إلى قلب العاصمة طرابلس وتحريرها من سيطرة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.