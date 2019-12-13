مطار الأبرق يشهد تخريج دفعة جديدة تابعة للإدارة العامة لأمن المنافذ

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شهد مطار الأبرق الدولي الخميس حفل تخريج 665 مجند من الدفعة الجديدة الخاصة بالإدارة العامة لأمن المنافذ.

وتتبع الدفعة منفذ مطار الأبرق ومديريات أمن الأبرق القيقب والقبة وإدارة السواحل وإدارة الشرطة السياحية.

وأقيم الحفل تصاحبه موسيقى الشرطة بحضور مدراء الأمن والمسؤولين بالمديريات المذكورة وآمر غرفة عمليات عمر المختار ومدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية وأولياء أمور الطلبة.

يشار إلى أن تخريج هذه الدفعة يأتي في إطار الدفع بدماء جديدة لجهاز الشرطة لتعزيز الأمن وحماية الوطن والمواطن.