في رده على خطاب المشير حفتر..السراج: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

في رده على خطاب المشير حفتر..السراج: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

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قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان و لقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية.

وفي كلمة متلفزة له، اليوم الجمعة، ردًا على خطاب المشير خليفة حفتر قال :” أيها الأحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام و لا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة

وتابع رئيس المجلس الرئاسي “آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وأدعو الجميع للالتفاف حول الدولة المدنية وبناء دولة المؤسسات والقانون الليبية”.

وأضاف السراج :”أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم”.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قال الخميس إن خطاب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جاء بعد شعوره بالانهيار التام في صفوف قواته.

وأضاف باشاغا بحسب ليبيا الأحرار، أن قواتهم جاهزة للتصدي لأي محاولة جديدة وصفها بـ”الجنونية”، مؤكدًا أنها محاولة يائسة لإلقاء المزيد من الجنود للتهلكة، دون أن يكترث لعدد القتلى ولا لحجم الدمار.

وأفاد وزير الداخلية أن قواتهم مستعدة تمام الاستعداد للتصدي لأي هجمات قائلا “نحن جاهزون عسكريا في كل المحاور”.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أعلن أمس الخميس عن ساعة الصفر، لبدء العمليات لاقتحام العاصمة طرابلس والدخول إلى قلبها، مؤكدًا أنها اللحظة التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون وأصبحت وكرا للمجرمين.