بلدية بنغازي تقيم الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة تحت شعار “رؤية 2020 تحديات وآفاق”

أخبار ليبيا24

أقامت إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بالمؤسسات العامة تحت شعار رؤية 2020 تحديات وآفاق.

ونوقش خلال الملتقى الذي أقيم أمس الخميس مجموعة من التشريعات والمعايير والضوابط الخاصة بالتدريب والتطوير وكذلك المعوقات التى تواجهها المؤسسات العامة فى التدريب.

وعرض تقرير هيئة الرقابة الإدارية فى السنوات الأخيرة، ومناقشة التدريب الموحد بين الجهات المشاركة وكذلك آلية لإنشاء مراكز تدريب عامة.

وأطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي على هامش الملتقى مبادرة المسؤولية الاجتماعية للتدريب والتطوير تحت عنوان (البرنامج الوطني للتدريب والتأهيل).

ودعت الغرفة جميع مدراء التدريب بالمؤسسات والقطاعات والأجهزة والشركات للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذه المبادرة دعمًا لرؤية رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وزارة العمل والتأهيل بشأن اعتماد 2020 عام تدريب وتطوير للمؤسسات العامة تجاه الباحثين عن العمل والعاملين بالجهاز الإداري.

وتم أيضًا تقديم مبادرة من منظمة الشراكة المجتمعية لخلق بيئة تدريبية بإنشاء مركز تدريب يتبع بلدية بنغازي يخدم جميع موظفى الدولة.

وعرض خلال الملتقى التجربة الإماراتية في إنشاء مركز تدريب عام لكل قطاع وكذلك عرض لخطة هيئة تشجيع الصحافة والإعلام والتى ستقوم بتدريب جميع الإعلاميين بمدينة بنغازي.

وتخلل الملتقى مداخلة عن طريق السكايب من مجموعة الخبراء للتدريب والاستشارات بمحاضر حول معايير جودة الايزو.

وفى نهاية الملتقى تم الخروج بمجموعة من التوصيات كذلك تم الاتفاق على عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة بشكل مستمر للرفع من كفاءة القطاع العام .

وأكد الحاضرون على أن أي تعديل في لائحة التدريب الصادرة حسب قرار رقم 77 لسنة 2008 لابد أن يكون من خلال مسؤولي التدريب بالقطاع العام دون إقصاء.