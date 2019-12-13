بأساليبه الجبانة..الإرهاب يخطف “فضل” من أمه اعتمدت هذه التنظيمات الإرهابية على أساليب الاغتيالات والتفخيخ ووضع الألغام

أخبار ليبيا24- خاصّ

استعملت الجماعات الإرهابية، كافة الأساليب والطرق الجبانة والخبيثة، في استهداف مخالفيها مايثبت ويؤكد أنها تنظيمات ضعيفة جبانة، تعتمد على أساليب الترهيب والوعيد لإخافة معارضيها.

اعتمدت هذه التنظيمات الإرهابية على أساليب الاغتيالات والتفخيخ ووضع الألغام في الطرقات والشوارع والبيوت دون أي اكتراث لإصابة المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ جراء هذه الأفعال.

سجلت حالات وفيات كثيرة ومقتل العشرات من المدنيين بعضهم أطفال جراء زرع هؤلاء المتطرفين أعداء الإنسانية للمفخخات والألغام في الشوارع والبيوت بل وضعوها حتى في الوسائد والأسرة.

أم ثكلى مطلقة من مدينة درنة، تعيش مع ابنها وهو كل ماتملك في هذه الدنيا، كانوا ينتظرون دخول القوات المسلحة إلى المدينة لتطهيرها من الإرهابيين الذين أفسدوا حياتهم وأحالوها إلى جحيم لايطاق.

تقول زهرة مفتاح الماوي :”كنا ننتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر، فقد جعل الإرهابيون حياتنا صعبة جدًا فلا راحة ولا أمان كنا نشعره في تلك السنوات العجاف، كانت غيمة سوداء على المدينة وكنا ننتظر متى تقشع”.

وتضيف الماوي :”نحن نسكن في مدخل درنة الغربي، عندما بدأت القوات المسلحة بالدخول للمدينة واشتدت المعارك أصر ابني فضل محمد المسماري على نقلي إلى بيت عمته خوفا على حياتي”.

وتتابع زهرة :”قال لي سأوصلك وأعود للشقة فقلت له لن أتركك وقال لي يجب أن تحافظي على نفسك ويجب أن أقوم بتعبئة إسطوانة الغاز فقلت له حافظ على نفسك، أوصلني إلى بيت عمته وهو يهم بالخروج قال لها “يا عمتي انتبهي لأمي” ذهب وأحضر بعض الحاجيات وأعطاها لي فقلت له إياك أن تذهب لشقتنا”.

وتواصل الماوي حديثها :”فقال لي لن أذهب سأعود للشقة”، وتبكي وتضيف :”ابني كانت أمنيته أن يرى الجيش وهو يدخل إلى مدينة درنة مات قبل تحقق ما يريد”.

وتضيف زهرة :”يوم الأربعاء 14 رمضان الموافق 30 مايو 2018 طرق الباب فإذا بطفل يقول لي إن فضل قد مات، لم أتمالك نفسي توجهت إلى مستشفى الهريش لأجد ابني جثة هامدة إثر “شظية” أصابت بطنة أودت بحياته”.

بكت الماوي وهي تقول فقدت عيني التي أرى بها، فضل هو كل مالي في هذه الحياة حرموني منه”.

وتتابع :”الشظية التي أودت بحياة ابني وعدد من المدنيين والعسكريين، كانت إثر مفخخات زرعتها الجماعات الإرهابية على جانب الطريق في مدخل درنة سارت عليه إحدى السيارات مجتازة الحاجز، الذي وضعته القوات المسلحة للتفتيش فانفجر وأسقط عدد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح من ضمنهم ابني فضل”.

الإرهاب حرم هذه الأم ابنها، فالسيدة زهرة امرأة طاعنة في السن، وفضل كان معيلها وسندها الوحيد، الآن تعيش وحيدة ومازال يعتصرها الألم، فهو فلذة كبدها ،خسرته بسبب هذا الإرهاب.