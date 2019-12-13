الخرطوش: القوّات المسلحة تحقّق تقدُّمات كبيرة في طرابلس

أخبار ليبيا24ـ

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة “المنذر الخرطوش” اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تحقق تقدمات كبيرة بعد صدور أمر التقدم من القائد العام المشير خليفة حفتر لجميع الوحدات لتطهير وتأمين العاصمة.

وأفاد الخرطوش، أن محاور عين زارة والخلة وطريق المطار والعزيزية، شهدت اشتباكات وخسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق.

وأشار المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة، إلى أن القوات المسلحة تمكنت من غنم آليات وأسلحة، لافتا إلى أن قوات الوفاق تركت جثث عنصرها ملقاة وتراجعوا.