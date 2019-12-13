الحرس البلدي طبرق يضبط بائع خضروات “مصري” يتعاطى المخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط أعضاء الحرس البلدي طبرق أثناء جولة تفتيشية بائع خضروات مصري الجنسية يتعاطى المخدرات متلبسًا.

وتم تحويل المتهم إلى جهاز الحرس البلدي وتم التحقيق معه وإحالته إلى البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأجرى أعضاء الحرس البلدي جولة على المحلات التجارية التي يديرها الوافدين للتأكد من إجراءاتهم من الرخص التجارية والتفتيش على إجراءات الدخول.

يشار أن جهاز الحرس البلدي يقوم هذه الأيام بجولات تفتيشية على المحلات التجارية ليقوم بضبط التجار المخالفين وضبط البضائع المنتيهة الصلاحية ليتم التحفظ عليها لإتلافها وإحالة الوافدين المهاجرين إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية.