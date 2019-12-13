البعثة الأممية: يجب العمل معا لوقف القتال وإحياء العملية السياسية بليبيا

أخبار ليبيا 24ـ

شدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة العمل معا لدعم الجهود المبذولة لوقف القتال وإحياء العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” ونائبيه للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز”، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية “يعقوب الحلو” اليوم الجمعة، مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدى ليبيا في مكتبي البعثة بتونس وطرابلس.

وأطلعت قيادة البعثة الأممية في ليبيا الحضورـ من أعضاء السلك الدبلوماسي ـ ،على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بحسب ما نشرت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، منذ مطلع شهر أبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات الجيش التي تهدف إلى تحرير العاصمة من المليشيات من جهة، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي تدافع عن مواقعها بطرابلس في الجهة المقابلة.

وقد احتدمت الاشتباكات عقب إعلان قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن ساعة الصفر أمس الخميس، وإعطاء الأوامر لقواته بالتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.