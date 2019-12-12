مظاهرة طلابية راجلة في بنغازي تنديدا بتصريحات أردوغان

أخبار ليبيا24

نظم شبان أغلبهم من الطلبة مظاهرة راجلة جابوا خلالها شارع الاستقلال وسط بنغازي، وهم يهتفون ضد التدخل التركي في الشأن الليبي خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأثارت تصريحات أردوغان غضبًا شعبيًا ورسميًا في أغلب مدن ليبيا، باعتبارها تهديد صريح بغزو البلاد.

ودان مجلس النواب الليبي، هذه التصريحات بشدة، حيث طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخل التركي في ليبيا، كما طالبت الجيش الوطني بضرب أي قوة تركية تدخل البلاد.

ولوّح الرئيس التركي أردوغان بأن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، مُستندًا بذلك على الاتفاق الأمني المُبرم مع الحكومة في 27 أكتوبر الماضي بإسطنبول.