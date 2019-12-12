صلاح بادي يغري الشباب بتاريخ الأجداد لمقاتلة الجيش

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نشر لواء الصمود اليوم الأربعاء فيديو جديد لقائده المطلوب دوليًا، صلاح بادي، وجه خلالها كلمة لدفع عناصر اللواء في محور الخلاطات للاستمرار في قتالهم ضد الجيش الوطني.

وقال، المدرج على قائمة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة وقائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، في التسجيل الذي لا يعرف متى تم تصويره، “إن الأبطال الذين يتصدون للمجرم حفتر ومرتزقته من الجنجويد والروس والإماراتيين والفرنسيين يستحقون أن يقودوا هذه المرحلة”.

وأضاف، “دولا كثيرة تطمع في ليبيا بهدف السيطرة على خيراتها، الشباب المقاتل قادرين على تلقين العدو درسا لن يسنوه وسيسطرون ملاحما وتاريخا كما سطره أهلنا في غريان وفي الجزائر وفي أرض الاستعمار”.

وقال بادي، “لقد تقاطر على العاصمة من كل مكان أبطال للدفاع عنها، ولن يتزحزحوا عنها في صلاح الدين والخلاطات والرملة والسواني وطريق المطار”. وأضاف، “نحن لا نقاتل بالوكالة، نحن نقاتل من أجل سيادة وطننا وضد كل من يحاول”.